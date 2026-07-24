“Unidos vamos a reconstruir lo que el sismo se llevó”, es lo que repiten muchos de los damnificados que ahora duermen en carpas y chozas improvisadas porque Chupaca y Huancayo siguen temblando.

El sismo de 5.4 dejó unas 724 viviendas destruidas o inhabitables, 2430 personas damnificadas y cinco fallecidos. Por ello, a las manos que ayudan, se sumaron más de 400 policías de la Región Policial de Junín para cumplir acciones (preventivas y disuasivas), a fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad y el orden en los diversos lugares afectados por el sismo y réplicas que se generan diariamente para garantizar el normal desarrollo de las actividades de personas.

“Se han establecido 20 servicios permanentes. Los 400 efectivos se van a ordenar por cuadrillas para llegar a los barrios afectados, ayudarles en sus domicilios que se cayeron o están afectados. Si se rompió una mesa, una silla, hay que ayudarles a construir, a darles un poco de bienestar”, refirió el general PNP César Calero Cisneros.

Listos y prestos

Los 20 puestos de servicio de patrullaje a pie y motorizado serán cubiertos por 40 policías en tres turnos de 8 horas y bajo el control de 2 oficiales subalternos en los dos primeros turnos (de 07:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 21:00 horas) por cada comisaría (Chupaca y Huayucachi) y un oficial superior de 21:00 a 06:00 horas. Todo estará bajo la supervisión y control de Inspectoría.

Los puestos que se activaron en Chupaca – Pumpunya son 7 (ingreso principal, losa deportiva – Coen), plaza principal, puesto “Y”, puesto Puente, Cementerio, La Loma.

En Chongos Bajo con 5: Jr. Jaime Cerrón Palomino, cuadra 2; Jr. Bolognesi y Jr. San José (barrio Progreso), Jr. 11 de Diciembre (barrio Ánimas - Colegio); Av. 2 De Mayo (barrio Palias) y ex Coar. En Iscos un puesto en el barrio Jurpac; en el distrito de Chupuro (3): plaza Principal, Chonta y barrio La Estrellita; en el distrito de Huayucachi, dos puestos en el barrio Miraflores y plaza principal. Otros puestos en las plazas de Huacrapuquio y Viques.

En Huancayo se realizó ya la demolición 250 viviendas declaradas inhabitables, de las cuales 150 son en Huayucachi y 100 en Chupuro. “La Policía va a garantizar la seguridad de día y noche. Estamos prestos para servir tal cual lo hizo Jesús, brindaremos ayuda y seguridad para paliar la situación. Seremos también la logística para cualquier entidad o ciudadanos que quieran trasladar ayuda a las zonas afectadas”, dijo Cisneros.