El alcalde de Tarma, Fathy Jiménez, llegó al sector para dialogar con los pobladores y dar solución a este grave problema. Los pobladores de Pampaya, Ingenio y de otros sectores que están en la zona de impacto, señalaron que también son afectados con las moscas, indicaron que los carros que pasan llevando la basura la derraman.

En tal sentido los representantes de la comunidad, sector cercano al relleno sanitario de Pampaya, anunciaron que no van a permitir el ingreso de los vehículos recolectores de residuos sólidos a Pampaya porque, señalan, no se están cumpliendo los trabajos es decir que no están enterrando los residuos sólidos que lleva a ese sector. Isaías Flores, dirigente de la comunidad, dijo que el principal problema que están enfrentando es la presencia de una gran cantidad de moscas las que están infestado sus viviendas.

Agregó que la municipalidad les da solo dos recipientes de insecticidas para matar a los insectos, pero no es suficiente y no es lo adecuado, remarcó.

El clamor de los pobladores es general ya están disconformes con esta situación porque los está incomodando y pone en riesgo su salud. Indicó que hay personas mayores que son afectadas.

Otra de las quejas que han presentado es que ya habían colocado la tranquera con candado para que los vehículos recolectores no pasen, pero los trabajadores de limpieza de la municipalidad los han retirado, incluso rompiendo un candado y han pasado, por eso, también exigió respeto para el pueblo y sus decisiones.