Pobladores del Valle de Yacus, en Jauja, hicieron un plantón en la Carretera JU 103 en protesta por la paralización del proyecto de infraestructura vial que unirá las provincias de Jauja y Tarma. En una reunión en horas de la tarde le dieron 48 horas al Gobierno Regional de Junín (GRJ) para pronunciarse caso contrario amenazan con realizar un paro.

La medida de lucha se dio frente a una de las unidades de trabajo del tramo, donde por unas horas quemaron ramas e impidieron el paso de vehículos.

La población reclama que la obra continúe ya que la temporada de lluvias podría causar daños severos a la infraestructura urbana e hidráulica, así como a los campos de cultivo.

Al respecto, el alcalde del distrito de Yauli (Jauja), Nelson Rupay Aquino, señaló a Correo que la falta de pago de las decenas de obreros y la carencia de combustible, ha provocado la suspensión de la obra, por lo que esperan una pronta respuesta del gobierno regional, responsable de los trabajos.

Precisó que el problema viene desde el 6 de octubre y que las autoridades no los escuchan a pesar de que advirtieron a tiempo el impasse.

“Es urgente la continuidad de los trabajos ya que se removieron canales de riego y alcantarillas, que no deben quedar abandonadas”, dijo el burgomaestre.

Esta carretera tiene una longitud de 72 kilómetros y comprende tres tramos entre Jauja y Tarma.

En cuanto al costo total del proyecto de mejora de la JU-103 (Jauja-Tarma) tiene una inversión actual que supera los S/ 387 millones.

La obra busca conectar Jauja con Tarma y mejorar la integración regional, beneficiando a miles de habitantes y productores agropecuarios. Es una ruta alterna a la actual carretera de Lomo Largo, que une también las dos provincias.