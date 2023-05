La regidora de Huancayo Judith Vilcapoma puso el dedo en la llaga hace unas semanas. Denunció robos y asaltos en las afueras de discotecas como “Syrah”, “Kímbara”, “La Pantoja” y pidió un informe sobre por qué siguen funcionando. Lo que desconocía la concejal era que una funcionaria de la gestión del alcalde Dennys Cuba fue abogada de uno de estos antros. ¿Cerrará Cuba esa discoteca ahora que sus concejales se lo demandan?

La actual jefa de Legal y Planeamiento del Servicio de Administración Tributario de Huancayo (SATH), Clotilde Castillón Lozano, fue abogada del “Kímbara”, cuando, en una ocasión, fue cerrada por el ex gerente de Desarrollo Económico Danny Luján. ¿Por cuánto tiempo fue usted abogada del Kímbara?, le preguntamos a la funcionaria: “Habré sido para un tema puntual de investigación en la fiscalía por el cierre indebido y perjuicio a 150 trabajadores. No he sido por el tema de licencia o certificado de defensa, eso ya tenía”, señaló.

Por su parte, el ex gerente de Desarrollo Económico confirmó que Castillón se presentó en su despacho como abogada de este antro. Cabe destacar que el 5 de agosto del 2022 el ciudadano Nilo Lee Martel Alhua murió baleado en la puerta de esta discoteca; de igual forma Brayan Obregón Dacosta, en noviembre del año pasado fue acusado de violar a una joven al interior del local ubicado en el jirón San Francisco, a pocas cuadras del centro de Huancayo.