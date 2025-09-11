En polémica concluyó la final de los 600 metros planos, categoría A - damas, de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, en la Etapa Macroregional que se realiza en la región Huánuco. Una de las competidoras terminó siendo descalificada por la Comisión de Justicia, generando pronunciamientos y transparencia de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ)

Descalifican

Durante la competencia, que quedó registrado en imágenes de las delegaciones que participan de este evento deportivo, se aprecia que las deportistas escolares de Junín y Huánuco, corren a solo centímetros de distancia cuando faltaba los últimos 200 metros para la meta, sin embargo una pequeña obstrucción de la competidora local, generó otro empujón de su rival quien terminó llegando en primer lugar a la meta, sin embargo fue descalificada de la competencia y dieron como ganadora a la corredora de Huánuco.

La delegación de Junín, se enteró que habían realizado un reclamo por el empujón de la atleta de Huancayo, Dayra Flores, lo que generó su descalificación, por lo que decidieron apelar la decisión y presentar otro reclamo por obstrucción y no permitir el pase en contra de la escolar huanuqueña.

Por su parte la DREJ, emitió un pronunciamiento: “Las evidencias gráficas son concluyentes: la competidora local, al verse superada, incurrió en una acción antideportiva al empujar con el codo a nuestra representante, buscando desestabilizarla. Pese a ello, Dayra Flores se mantuvo firme, compitió con absoluta limpieza y cruzó la meta en primer lugar. (...) La sanción impuesta es inadmisible”, se menciona.