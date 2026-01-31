MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/engano-a-su-prima-y-la-agredio-condenan-a-22-anos-de-prision-a-sujeto-en-puerto-bermudez-noticia/

La honradez ante todo. Un efectivo policial devolvió una billetera con 400 soles que había hallado al interior de su auto, esto ocurrió el jueves por la noche, luego de viajar de Lima a Huancayo, en su día de franco. El custodio trasladó a un minero en su vehículo y, recién ayer, se percató que la billetera estaba en el asiento.

testimonio. “El suboficial me está devolviendo mis 400 soles y documentos que tenía en la billetera, mi licencia de conducir, mi tarjeta del banco y mi DNI. Siempre hay policías valerosos y honrados. Luego de pagar el pasaje, bajé rápido a recoger mi maleta que estaba atrás y no me fijé que mi billetera había caído en el asiento, ya la había dado por perdida, pero el policía me ubicó a través de unos familiares”, comentó Herbasino Camposano Buitrón.

El policía del grupo Terna, Alexander Huillcas Sullcaray, comentó que, ayer, por la mañana, cuando salía de su cochera, se dio cuenta que su pasajero había olvidado una billetera en el asiento trasero. Entonces, con los datos personales de los documentos, lo buscó en las redes sociales para tratar de contactarlo, pero no se podía, hasta que por suerte tenían un contacto en común, con quien se comunicó para dar con el minero.

Luego de ubicarlo lo citó, ayer, en un parque de la avenida Jacinto Ibarra, frente al colegio Cocharcas, donde le entregó la billetera y ambos se dieron un fuerte apretón de manos.

El minero estaba contento y sorprendido con la honradez del policía, ya que había dado por perdida su billetera. Poco antes de que realizara la denuncia, repentinamente, lo llamaron cuando hacía cola en el Banco de la Nación. Camposano quedó muy agradecido.

Recupera Su dinero y documentos.