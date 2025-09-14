Agentes del Grupo Terna frustraron un robo en una vivienda ubicada en el Jr. Uruguay 791, donde tres sujetos intentaban ingresar tras hacer un forado en la parte posterior de la casa.

Los efectivos notaron la actitud sospechosa de dos varones en la puerta y procedieron a intervenirlos. Al revisar la vivienda, encontraron el forado y, en una de las habitaciones, hallaron al tercer cómplice. La captura se realizó alrededor de las 19:00 horas.

Detenidos y antecedentes

Los detenidos fueron identificados como:

Roger Eslava S. (28) , alias “Malaco”

, alias Víctor Pérez G. (37) , alias “Carachita”

, alias Michael Vilcas Méndez (38), alias “Botija” o “Willi Wonka”, quien ya había sido detenido en junio de 2022 por hurto de dulces.

Según la Policía, los tres formarían parte de la banda delincuencial denominada “Los Munras del Centro”, especializada en ingresar a casas perforando paredes o ventanas para sustraer objetos de valor. Los sujetos fueron hallados con mochilas listas para trasladar lo robado.

Investigación en curso

Los tres hombres quedaron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio y hurto agravado. En paralelo, la Policía continúa investigando otros casos recientes de robos en la provincia, y no descarta que esta banda esté vinculada al asalto de tres viviendas en el distrito de Sapallanga.

La rápida intervención de los agentes evitó que los delincuentes concretaran el robo, aunque las autoridades alertan que la modalidad del “forado” sigue siendo una de las más empleadas por las bandas en la región.