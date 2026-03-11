Estaba desplazándose por la vía Chupaca – Huachac, cuando estrelló su auto blanco contra un muro, el suboficial Oliver Damián De la Cruz de unos 32 años, no resistió al violento impacto y falleció en el centro de salud de Chupaca. El agente no llegó a su servicio en el puesto de auxilio rápido del distrito de Pilcomayo.

El fatal accidente ocurrió a las 14.36 horas de ayer martes en la carretera Huachac, cerca del Instituto Geofísico de Huayao. El suboficial Oliver Damián, estaba al volante del vehículo de placa D1W-320, cuando por causas que se investigan se despistó y chocó.

Algunos mencionan que el policía estaba de servicio y al parecer se dirigía al PAR de Pilcomayo, en Huachac, terminó impactando contra un muro adyacente a la pista.

“Policía por siempre”, era lo que solía repetir el infortunado natural de Usibamba, que deja esposa y dos hijos de 15 y 9 años huérfanos. El cadáver del agente fue trasladado a la morgue de Hualhuas.