La denuncia de extorsión a la empresa de transportes San Carlos, hizo que el general NP César Calero Cisneros tome acciones inmediatas. El jefe policial mencionó que es el primer caso en Huancayo de presunta extorsión a transportistas, denunciado.

“Tenemos varias aristas para investigar y dar con los delincuentes que buscan propiciar el temor. Vamos a a garantizar la paz pública. No hagamos lo que los delincuentes quieren, que nos asustemos. La Policía con su comunidad organizada le vamos hacer frente, la tierra huanca siempre se mantiene firme nunca ha decaído”, comentó el jefe de la Región Policial de Junín.

Asimismo, explicó que se dispuso personal de inteligencia y de la Divincri, investiguen este caso.

“Policías de de la División de Orden Público se encargará del acompañamiento de las unidades que cruzan Chupaca y Huancayo para garantizar la seguridad de los conductores, usuarios y público en general”, dijo Calero Cisneros.

Tras la denuncia de la tercera carta extorsiva dejada en el terminal de la empresa de transportes San Carlos, donde presuntos delincuentes exigen el pago de 10 soles por cada unidad a cambio de una supuesta “seguridad”, Calero Cisneros, se reunió con los jefes policiales, comisarios y transportistas.

A las 7:00 de la mañana el jefe policial se reunió con su personal para dar la directiva a fin de combatir esta modalidad delictiva. A las 8:30 la cita fue con los empresarios de transportes para realizar estrategias y combatir a los extorsionadores que buscan sembrar miedo.