En estos días tan dramáticos por la pandemia, la gracia de saber llorar se convierte en una oración aún más sentida e indispensable. Ayer, tras un operativo sorpresa Martín Ramos Torres “Ayrampito”, lloró y rezó.

“Dios, gracias porque nos cuidas y no nos olvidas”, dijo Ysidoro, quien a sus 83 años, trabaja en una mecánica de Chilca. Ayrampito, junto a otros 29 padres de familia, fueron sorprendidos por policías de Huancayo que realizaron un falso operativo para “intervenirlos” y sorprenderlos por el Día del Padre. El anciano rompió en llanto, al recordar que hace 10 años, no recibe el abrazo de sus dos hijos. “Mis hijos están en Lima, ni me echan de menos”, nos dice y suspira.

SORPRESA. Los efectivos de tránsito con el general PNP Roger Arista y el brigadier Orlando Espinoza, también sorprendieron al mototaxista Antonio Palomino M. (63), quien buscaba llevar dinero a su hogar para un familiar enfermo con COVID. El triciclero Luciano Paitán (56), creía que lo detenían por una falta y al recibir su regalo lloró porque sus hijos se olvidaron de él. El operativo acabó con un mensaje de esperanza.