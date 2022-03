Dos vehículos y una motocicleta fueron incautadas por la unidad de prevención e investigación de robo de vehículos de Huancayo. Los agentes detuvieron a dos varones que a decir de la Policía formarían parte de la banda “Los Chukys” que se dedicarían a trasladar unidades de procedencia ilícita a Huancavelica.

La mañana de ayer, los agentes se apostaron en Acostambo y Huayucachi (ex peaje Huacrapuquio), Chilca a fin de recuperar vehículos reportados con robados, que son llevados hacia Huancavelica. Durante dicho operativo se intervino el auto de placa C2D-431, con placa no autentica; la tarjeta de identificación no auténtica, por lo que su conductor David Apolinario M. (30) fue detenido por el presunto delito contra la fe pública- falsedad genérica.

También se intervino la camioneta de placa C5F-789, que según los peritos presenta el número de serie/VIN (Vehicle Identification Number) insertado, una soldadura artesanal año de fabricación erradicado y el chofer Jhon Romero B. (23), quedó detenido. Luego, cerca del complejo recreacional “Mayopampa” en Huayucachi, se ubicó abandonado, la motocicleta negra, de placa 4269-JB, el cual registra requisitoria vigente por hurto, de fecha 11 de setiembre 2021 en Lima.

Según la PNP, la banda denominada “Los Chukys” trasladan los vehículos robados a Huancavelica, usando para ello a confiados choferes. Los dos intervenidos son interrogados sobre la procedencia de las unidades. En tanto las tres unidades fueron retenidas hasta esclarecer los hechos.