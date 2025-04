El Perú está de luto por la partida de Mario Vargas Llosa, escritor, periodista y político que falleció el domingo 13 de abril, a los 89 años, dejando un legado inmenso tanto en la literatura como en la política.Su partida llevó a un duelo nacional y producto de ello instituciones estatales izaron la bandera nacional a media asta en homenaje a la vida y legado que deja el destacado autor.

Reconocido no solo por su vasta obra literaria, sino también por su incursión en la vida política del país. Diversos políticos locales y nacionales se refieren a él como “un firme defensor de la democracia y de la libertad individual”.Mario Vargas Llosa postuló por única vez a la presidencia del Perú en las elecciones generales de 1990, encabezando el partido “Frente Democrático” (Fredemo).

A pesar de su prestigio intelectual y su firme defensa del modelo económico liberal, perdió en segunda vuelta frente a Alberto Fujimori, un candidato entonces casi desconocido que logró capitalizar el descontento popular frente al programa de reformas radicales propuesto por Vargas Llosa, que fue percibido por muchos como una amenaza a la precaria economía.Esta derrota marcó su retiro definitivo de la política activa.

Exautoridades de la región, que compartieron con él momentos en la política o que lo admiraron profundamente, expresaron su pesar por su lamentable fallecimiento .

Exdiputado Walter Arauco

“Murió un hombre de talla mundial. Mario Vargas Llosa fue un inmortal de las letras, un premio Nobel que nos puso a ojos del mundo. Fue también un político honesto, que perdió una elección por decir la verdad, ese es un legado inmenso para las generaciones. Tuve la suerte de conocerlo personalmente cuando fui elegido diputado por FREDEMO. Era un hombre brillante, culto, firme y transparente. Eso lo hace único.”

Excongresista Pedro Morales

“Mario Vargas Llosa no solo fue un maestro de la literatura, sino también un defensor de la democracia. Lo conocí en diferentes momentos de mi vida política, y siempre me impresionó su amor por el Perú y su compromiso con el pensamiento crítico. Recuerdo con especial cariño un desayuno en su casa, donde me dijo que su ingreso a la política fue por su deseo profundo de servir al Perú. Hoy más que nunca debemos leer sus obras y mantener vivo su legado.”

Exalcalde de Huancayo Dimas Aliaga

“Murió el paladín de la libertad. Fue un gigante de la literatura, un hombre que vivió con las musas dentro de sí y que nos recreó el mundo en todas sus facetas a través de sus novelas. No podemos ser mezquinos con su legado. Su partida nos deja un vacío inmenso. Vargas Llosa elevó la literatura peruana a una dimensión universal. Hoy más que nunca, debemos educar al país para no seguir cayendo en la decadencia política y moral que él mismo denunció con lucidez.”