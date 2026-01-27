Personal del Área de Investigación Criminal (Areincri) PNP de Junín intervino un centro de conciliación ubicado en el jirón Parra de Riego n° 363, en el distrito de El Tambo, tras una denuncia por la presunta emisión de documentos falsos. El centro de conciliación estaría vinculado al gerente de Promoción Económica de Huancayo, René Lazo.

La diligencia se realizó alrededor de la medianoche de hoy, en el marco de una investigación por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

La intervención se originó luego de que dos ciudadanos, entre ellos un abogado, denunciaran que una supuesta acta de conciliación extrajudicial consignaba sellos y firmas falsos. De acuerdo con la denuncia, el documento señalaba como sede del centro un inmueble donde este no funcionaba, además de atribuir la autoría a un profesional que al ver el acta, negó haberla redactado o firmado.

Durante la diligencia, el personal policial ingresó al establecimiento y procedió a la verificación de la documentación, incautándose el acta original materia de investigación.

En el lugar fue intervenida Lizbeth O. A. (28), quien señaló que emitía copias certificadas a nombre del “Centro de Conciliación Grupo Imperio” y que, con autorización de un abogado, utilizaba sellos y firmas de terceros. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones conforme a ley.