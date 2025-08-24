MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/ninos-de-shirani-arriesgan-su-vida-a-diario-cruzando-el-rio-perene-en-un-huaro-precario-noticia/

“Por una biopsia de hígado nos pagan 100 soles, cuando en el Inen le pagan 1500 soles”, dijo el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián al comparar al diferencia en el presupuesto que percibe un hospital nacional a diferencia del Carrión, donde se atienden a pacientes de la macroregión.

El funcionario defendió de esta manera el nombre que ahora será “Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión”, aprobado por el Consejo Regional, ayer durante la ceremonia por el 67 aniversario.

cuestiona. Por su parte, el expresidente de la Federación Médica de Junín, Germán Ochoa, calificó como “un cuento” la denominación que le quieren dar al hospital Carrión, cuando ni siquiera pueden resolver problemas como la falta de citas oportunas para los pacientes, que ahora tienen que esperar meses para ser atendidos en determinadas especialidades. “Nadie le va a dar presupuesto por llamarse hospital nacional, así no funcionan las cosas, funcionan con proyectos sobre equipamiento y como cubrir la brecha de especialistas”, remarcó.

Lamentó que el GORE Junín pese a estar en su tercer año de gobierno, no resuelva los problemas en el primer nivel de atención, lo cual genera problemas al hospital Carrión a donde van todos los pacientes.