Un total de 3 mil 800 personas involucradas en delitos de hurto, robo, lesiones y otros fueron detenidos; de ellos 578 eran requeridos por la justicia. Según información policial ello son los principales resultados de acciones de las fuerzas del orden durante el primer trimestre del 2026.

La Policía Nacional mantiene el compromiso de ejercer una lucha frontal contra la delincuencia común y la criminalidad organizada, para velar por la tranquilidad de la ciudadanía.

En ese contexto se detuvo a 578 personas requisitoriadas por omisión familiar, robo, violación sexual y otros delitos. Asimismo, se ha incautado más de 2 mil 300 celulares, casi todos reportados como robados; se ha desarticulado más de 90 bandas delictivas, se ha recuperado 985 vehículos con orden de captura; se intervino a 715 extranjeros por ley de migraciones y otros delitos.

Capturas

En las últimas horas, los agentes policiales y vecinos de Chilca atraparon a Sergio Castillo Mata (29) y Kevin Surichaqui Oroncoy (26), por presunto hurto agravado. A las 19:00 horas alertaron que a la altura del Jr. Santos Chocano se produjo un hurto. Policías y serenos de Chilca, al llegar encontraron un tumulto de personas que rodeaban a dos varones, sentados en el piso.

Las vecinas Nancy Q.C. (39) y Carmen S.C. (41), relataron que cuando realizaban la distribución de gas en la Av. General Cordova N° 669, se percataron que dos sujetos corrían tras llevarse un balón de gas, valorizado en 140 soles. Los presuntos ladrones fueron reducidos por los los vecinos que los castigaron.