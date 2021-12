Por una millonaria deuda que arrastra desde el año 2019, el colegio Santa Isabel de Huancayo, ya no cuenta con el líquido elemento para las áreas deportivas, las mismas que a pesar de no ser utilizadas por los estudiantes, presentan graves deterioros en la pista atlética y piscina.

MIRA ESTO: Limpian vivienda de Huancayo donde familia acumuló toneladas de basura durante 10 años

Este proyecto fue construido por el consorcio Santa Isabel II y entregado el año 2017. Sin embargo el componente deportivo, es el que hasta el momento no funciona a cabalidad por los problemas que se presentaron. En la piscina no se contaba con agua temperada y se detectaron losetas sueltas que eran un riesgo para los estudiantes, estas terminaron subsanadas, pero ahora ya no se cuenta con agua para realizar las pruebas a los equipos instalados en los camerinos y abastecedores de la infraestructura.

La pista atlética es otro de los proyectos mal ejecutados, en varios tramos se observa charcos de agua que terminaron dañando la capa superior, y esta terminó levantándose por encima del concreto, a pesar que no se utiliza.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Pavo sale ‘volando’ y llega a costar hasta 21 soles en mercados de Huancayo

“Cuando la constructora entregó la obra al Gobierno Regional de Junín, dejaron de pagar por el agua potable. El año 2019 la deuda alcanzó a más de 65 mil soles y nos terminaron cortando el servicio. También exigimos que el consorcio cumpla con levantar las observaciones realizadas por esos años”, señaló el director del colegio Lorentino, Carlos Huamán.