



Un grupo de trabajadores de una empresa Comercializadora y Distribuidora que repartió miles de canastas de víveres a los agremiados del Colegio de Ingenieros de Junín, hizo un plantón frente a dicha sede institucional, exigiendo el pago de más de 70 mil soles por sus servicios prestados.

Maritza Armas, representante de la empresa dijo que el gremio se niega a pagar el 10 por ciento del dinero pactado aduciendo que la distribuidora incumplió con el reparto oportuno del primer lote. “Dicho porcentaje correspondería a una penalidad impuesta por el Colegio, lo cual no existe”, según la manifestante.

Prosiguió señalando que ellos sí cumplieron con todos los plazos establecidos y “pueden demostrar con documentos fehacientes sus alegatos, pues todos cuentan con recepción y firmas hasta del decano”.