La I Consulta de Seguridad Ciudadana 2026 del distrito de El Tambo, convocada por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), terminó en medio de cuestionamientos y críticas luego de que la fiscal provincial Marlene Tapia Mamani, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huancayo, levantara un acta de suspensión por falta de quórum.

Durante la verificación, se constató que de los 14 integrantes del CODISEC solo asistieron 7, lo que imposibilitó el desarrollo de la sesión. Entre las autoridades ausentes se encontraban la subprefecta de El Tambo Nicol Rengifo Tovar, el jefe de SUCAMEC Carlos Rolando Soto Zabala, representantes de la Red de Salud y del Centro de Emergencia Mujer, liderado por Rosa Peñaloza Túpac Yupanqui.

A ello se sumó que el alcalde distrital y presidente del CODISEC, Julio César Llallico Colca, llegó tarde cuando ya se elaboraba el acta de suspensión.

La situación generó malestar entre los vecinos que sí acudieron a la convocatoria para plantear sus demandas en materia de seguridad, quienes cuestionaron la falta de compromiso de las autoridades frente a una problemática que viene en aumento en el distrito.

Preocupa

Según reportes recientes de seguridad ciudadana, El Tambo registra un incremento en delitos contra el patrimonio, principalmente robos al paso y asaltos en zonas urbanas concurridas.

Asimismo, se han reportado casos de hurto agravado, violencia familiar y microcomercialización de drogas, especialmente en sectores periféricos, lo que mantiene en alerta a la población. Estas incidencias hacen aún más relevante la realización de espacios de consulta pública para la formulación de estrategias efectivas.

Especialistas en gestión pública advirtieron que la intervención de la Fiscalía responde a un enfoque preventivo, ya que la falta de quórum invalida cualquier acuerdo. El acta levantada deja constancia de la irregularidad, por lo que la consulta no puede sustentar planes ni decisiones del CODISEC. Finalmente, se informó que la consulta ha sido reprogramada para el próximo 31 de marzo.