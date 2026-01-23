



No fue a disfrutar de la fiesta, tampoco a bailar tunantada, lo que tenía planeado Luz, era robar a los asistentes.

Dos jóvenes fueron blanco fácil para la astuta fémina que operaría como “pepera”. Luz Lanazca Sánchez (24), fue detenida en la Calle Real y Paseo la Breña en Huancayo, luego que escapara de Jauja, donde sustrajo 4 celulares a los confiados asistentes.

Una foto que se tomó con sus víctimas y el GPS de los costosos celulares fueron claves para atrapar a la presunta ladrona que cayó en el taxi que abordó en Jauja. Según la denuncia, la detenida contactó a sus víctimas en la celebración, donde bebieron licor, poco después, los dos jóvenes perdieron el conocimiento y fueron abandonados en la plaza.

RECUPERAN

Durante la fiesta, los jóvenes se tomaron una fotografía con la implicada, la misma que fue publicada en sus redes sociales.

Esa foto, más el rastreo del GPS, sirvieron para detectar que la sospechosa iba a Huancayo, por lo que policías de El Tambo, intervinieron el auto rojo C90-329 en cuyo interior estaba Luz.

Por información policial se sabe que la jovencita habría dejado inconscientes a dos asistentes a la tunantada a quienes les robó celulares IPhone valorizados en más de 4 mil soles cada uno.

La detenida fue llevada a la comisaría de Jauja donde estaban dos de sus víctimas.

Asimismo, el general PNP César Calero, jefe policial, refirió que de enero a la fecha se ha recuperado 140 celulares, la mayoría de ellos robados, de los cuales más de 100 fueron incautados en Huancayo.