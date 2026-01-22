Electrocentro anunció una interrupción programada del servicio eléctrico en diversos sectores del distrito de Chilca, este viernes 23 de enero, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico.

Según informó la empresa distribuidora, la restricción del suministro busca garantizar la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio, y alcanzará a barrios como Echadero y La Unión, así como a empresas de telecomunicaciones y múltiples avenidas, jirones y pasajes del distrito.

Los sectores comprendidos son el barrio Echadero, barrio La Unión, América Móvil Perú S.A.C. e Integratel Perú S.A.A., así como las siguientes vías: avenida Torre Tagle (cuadras 05 al 11), avenida Los Incas (cuadras 01 al 05), avenida Progreso (cuadras 01 al 04), jirón Arequipa (cuadras 15 al 24), jirón Esmeralda (cuadras 07 al 09), jirón Francisco Toledo (cuadras 05 al 09), jirón Humbolt (cuadras 09 al 14), jirón Jorge Basadre (cuadra 01), jirón San Martín (cuadras 01 al 04), jirón 28 de Julio (cuadras 15 al 19), jirón Integración (cuadras 01 al 04), jirón Jorge Chávez (cuadras 01 y 02), jirón La Unión (cuadra 01), jirón Los Precursores (cuadras 01 al 03) y jirón Sucre (cuadras 01 al 07).

Asimismo, se verán afectados el pasaje Centenario (cuadra 01), pasaje César Vallejo (cuadra 01), pasaje Chinchaysuyo (cuadra 01), pasaje Las Flores (cuadra 01), pasaje Los Héroes (cuadra 01), pasaje Pedro Anderas (cuadra 01), pasaje 28 de Julio (cuadra 01), pasaje San José (cuadra 01), pasaje Ciro Alegría (cuadras 04 y 05), pasaje Libertad (cuadra 01), pasaje Los Claveles (cuadra 01), pasaje San Pedro (cuadra 01), pasaje Los Puquiales (cuadra 01), pasaje Mendoza (cuadra 01), pasaje San Miguel (cuadra 01) y pasaje San Cristóbal (cuadra 01).