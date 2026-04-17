Con más del 80 % de actas contabilizadas para el Senado y la Cámara de Diputados, hasta el cierre de nuestra edición, el panorama de la representación regional en el Congreso bicameral está cada vez más definido. Con estos avances, ya es posible identificar a los virtuales representantes de Junín; sin embargo, una vez más se confirma que ser el candidato más votado no garantiza una curul si a su partido no le va bien en la votación general.

Virtual senador

Al 86.454 % del conteo de votos en la elección de la Cámara de Senadores – Distrito Electoral Múltiple, es Fuerza Popular quien obtuvo más votos en la región Junín con el 14.870 % de votos válidos (69 325), seguido de Ahora Nación con 12.773 % (59 551 votos) y Juntos por el Perú con 12.464 % (58 108 votos).

Esto otorga a Fuerza Popular y a su candidato David Jiménez el único escaño de Junín en el Senado; aun cuando Jiménez obtuvo solo 9 784 votos preferenciales, frente a los aplastantes 14 815 votos que logró Amador Vilcatoma (Ahora Nación).

“En la cifra repartidora lo que se tiene en cuenta es al partido que obtuvo más votación. Es cierto que Vilcatoma tiene más votos que Jiménez, pero a Fuerza Popular le corresponde porque en el total obtuvo más votos. Así es la cifra”, explica al respecto el abogado Jorge Olivera, especialista en materia electoral.

Los virtuales diputados

Esta misma lógica aplica a los representantes de Junín en la Cámara de Diputados: primero se definen cuáles son los partidos que más votos obtuvieron.

Al 83.311 % del conteo de votos de la elección de la Cámara de Diputados, los partidos que obtienen curules son los siguientes: Fuerza Popular con 13.947 % (64 863 votos), Ahora Nación con 12.382 % (57 491), Juntos por el Perú con 11.949 % (55 573), Obras con 9.529 % (44 316) y el Partido del Buen Gobierno con 8.288 % (38 546). Estas agrupaciones son —al menos hasta el momento— las que obtienen un parlamentario cada una.

Bajo este escenario, se revisa la votación individual: el candidato que más votos preferenciales obtuvo dentro de cada uno de estos partidos será diputado o diputada por Junín.

Estos son los virtuales representantes: Ana Patiño (Fuerza Popular) con 8 688 votos; César Muedas (Ahora Nación) —el más votado de toda la región Junín— con 15 744 votos; Marlon Aguirre (Juntos por el Perú) con 8 694 votos; Máximo Peralta (Obras) con 5 725 votos y Georgina Duarte (Partido del Buen Gobierno) con 5 615 votos preferenciales.

Existen —por supuesto— candidatos con votación más alta pero que, por la cifra repartidora, no lograrán entrar al Parlamento. Ruth Buendía (Ahora Nación) con 8 308 votos y César Vásquez Caicedo (Renovación Popular) con 8 071 se quedan fuera de la contienda, a pesar del respaldo preferencial obtenido.

“Renovación Popular se queda fuera porque, si bien es cierto que pasó la valla electoral, obtuvo menos votación que los otros partidos políticos. En este caso, corresponde una curul para cada uno de los cinco primeros, salvo que el conteo cambie”, explica el especialista Jorge Olivera.

Con las actas procesadas en su recta final, el panorama difícilmente sufrirá alteraciones drásticas —aunque todo puede pasar— en la distribución de escaños. Queda en evidencia que el sistema electoral actual premia la solidez de la organización partidaria y el voto en bloque por encima de los liderazgos o el arrastre individual.

Ahora, el gran reto para estos seis virtuales legisladores será demostrar que su llegada al Parlamento bicameral no es únicamente el resultado de una fórmula matemática, la suerte o el arrastre de sus candidatos presidenciales, sino que se debe traducir en un verdadero trabajo de representación y fiscalización para atender las necesidades urgentes de la región.

“Su desempeño se verá en la cancha; la población evaluará si cumplen”, señala Jorge Olivera. El especialista insta a los nuevos parlamentarios a fiscalizar con rigor el gasto público y reducir la burocracia legislativa, que hoy triplica el número de asesores. Finalmente, exige reformar normas contra el sicariato y priorizar la factibilidad económica sobre leyes populistas.