Tania Pérez Espinoza (32), estaba en la escuela de padres cuando le avisaron que su casa se quemaba. Cuando la madre de 4 hijos, llegó hasta el pasaje Juan Pablo II del barrio MIraflores en Huayucachi, sus hijas Shantal (06), Dana (04) y Sofia (12) estaban llorando.

Las tres menores habían sido rescatadas por una vecina que las sacó por la pared del costado, porque la vivienda y la puerta de ingreso, estaban envueltas en llamas.

El fuego que se inició a las 5:30 de la tarde arrasó con tres bicicletas, un triciclo, televisor, camas, colchones, herramientas para carpintería, laptop prendas, víveres y los útiles escolares de los menores. Las llamas también consumieron los 5 mil soles que la familia Ramos López, reunió para el negocio de compra y venta de ovinos.

“Nos hemos quedado sin nada, el fuego lo quemó todo. Necesitamos ayuda”, comentó solloza Tania Pérez.

Ayuda para la familia

El siniestro se inició luego que una de las menores jugara con fósforos al interior de su casa. Poco después se escuchó los gritos de auxilio de las hermanitas. Sofia (12), trató de apagar las llamas con la manguera, pero éstas aumentaban de tamaño.

Tras ser rescatadas, las pequeñas lloraban, mientras los vecinos reunidos corrían hasta el puquio para traer agua; porque en esta zona escasea el líquido elemento. El incendio que fue controlado cerca de las 7:00 de la noche, dejó en la calle a la familia Ramos López.

El pequeño taller de carpintería de Cristian Ramos quedó reducido a cenizas, al igual que los 5 mil soles que guardaban en el ropero. Hasta los alimentos (oca, maíz, papa y otros) se quemaron. Cualquier ayuda al yape 927955246 de Cristian Ramos