La movilización anunciada para el 27 y 28 pasado fue hecha por un grupo minoritario de transportistas. A decir de Misayuri, un grupo de poder ligado a las grandes corporaciones. No por ellos, que agrupan la mayor cantidad de ganaderos y agricultores del país. Ante las diferencias que se presentaron se hicieron a un costado. El primer grupo está más ligado a un pliego que exige el cambio de Constitución y nuevas elecciones, el Frente Agropecuario, por otro lado, lo que quiere es que baje el precio de abono y el combustible. “Nuestra lucha no es política, ellos tenían más intereses políticos”, señala.

Su demanda, sin embargo, parece inviable. Misayauri explicó que la licitación de Brasil se cayó y por eso fue el despido del ex jefe de Agrorural, Rogelio Huamaní. Por otro lado, el abono que se comprará es la urea y, según el dirigente, es el abono que menos utilizan. Lo que más usan es fosfato y eso no llegará. Por otro lado, quienes recibirán el abono tienen que cumplir requisitos como: no sobrepasar las 5 hectáreas de terreno.

Juan Carlos Lagos, dirigente de Frente Nacional de Transportistas, va en la misma línea de Misayuri. Quienes se lanzaron al paro estos dos últimos días fueron dirigentes de empresas multinacionales. Según explicó, desde provincias hay un acuerdo de esperar hasta el 18. El sector transportes demanda la reducción del precio de los combustibles. Lagos señala que la solución está en sincerar la fórmula de importación de paridad del Disel. Mientras que se debería pagar por la importación del combustible desde Ecuador, las empresas que tiene el monopolio de este rubro, cobran como si lo trajeran desde Texas (EE.UU.) Por otro lado, el 60% de combustible se importa de la selva del Perú, explica Lagos, y no se puede cobrar el mismo valor de como si se trajera del extranjero. Para la movilización de julio, el Frente de Transportistas convocará trabajadores en minas, cementeros y verduleros que fueron quienes estuvieron en el paro anterior.

Cabe señalar que en el sector agropecuario, la demanda de los agricultores no es que les regalen el abono, sino que se los vendan pero a precio accesible. Esto no podría darse, según el artículo 60 de la Constitución, el estado, solo autorizado por ley expresa, puede realizar, subsidiariamente, actividad empresarial. Por ahora intenta por tercera vez la licitación de abono por S/348 millones.

