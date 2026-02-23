A partir del 25 de febrero y hasta el 31 de marzo, el tránsito vehicular en el Jr. Piura, entre las intersecciones de Áncash y Real, quedará suspendido por el desarrollo de la feria escolar organizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo.

La ocupación de la vía ha sido autorizada para 21 comerciantes pertenecientes a una única asociación, que ofrecerán útiles escolares.

“Los puestos se instalarán con vista a los centros comerciales. Antes se hacía hacia el coliseo, pero, al ser declarado en riesgo, se tomó esta alternativa”, detalló Edgar Cayo, encargado de la Unidad de Ferias.

La feria busca facilitar la venta de útiles antes del inicio del año escolar. Los organizadores informaron que venderán los productos a «precio de distribuidor» y se ofrecerá garantía de productos originales y no tóxicos.