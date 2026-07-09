La última llamada que hizo Ovidio Romero Mallma (48), antes que lo maten, fue el miércoles uno de julio a las 20:00 horas. Ese día el trabajador de cantera, se comunicó con su hermano Snyder, quien estaba en Pilcomayo. Le dijo que estaba bebiendo licor en Jauja y ese día se perdió todo rastro del vendedor de agregados.

Ayer a las 8:20 de la mañana, vecinos del distrito de Sicaya, a la altura del kilómetro 11 de la Carretera Central, encontraron el cuerpo de un varón, flotando en el canal de riego.

El infortunado estaba atado con dos soguillas de color verde y rojo, envuelto en una bolsa plástica de color azul. La cabeza la cubrían dos costales de rafia; parte de la soga envolvía su cuello. Ovidio tenía 7 heridas punzocortantes en la cabeza y el cuello y otra a la altura del corazón.

Lo identifican por tatuajes

Su familia denunció la desaparición del obrero en Jauja. Antes del terrible hallazgo se conoció que Ovidio, quien es de Jauja, después de beber licor, habría ido a ver a su enamorada que vive en Orcotuna. Siete días después, lo hallan apuñalado y envuelto en una bolsa.

Efectivos de la Divincri Huancayo, peritos de criminalística con la fiscal Elizabeth Riveros llegaron a la zona. Gracias al tatuaje de su apellido “Romero” en el brazo derecho y otro de un escorpión, se confirmó la identidad.

Durante las investigaciones, los policías hallaron panfletos con la fotografía de la víctima y mensajes de amenazas, pegados en viviendas en Orcotuna, por ello se presume de un crimen pasional.

‘Engañas a las mujeres’, le dicen y aparece muerto

Ovidio Romero fue asesinado de 8 puñaladas y lanzado al canal de riego. Los criminales al parecer planearon su muerte. La hipótesis de una posible venganza o crimen pasional para la PNP son válidas, porque se encontraron panfletos con mensajes intimidatorios pegados en algunas viviendas en Orcotuna.

“Pituco Ovidio, mentiroso, no eres soltero, engañas a las mujeres, el tiro te a va salir por la culata”, dicen los mensajes contra Ovidio Romero.

“Policías ubicaron el cuerpo, tenía dos bolsas de rafia en la cabeza, estaba envuelto en una bolsa plástica. Es un homicidio”, refirió la fiscal Elizabet Riveros de la Primera Fiscalía Penal.

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