La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva votación, el Proyecto de Ley N° 14827-2025, que establece la creación del distrito de Sangani, en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.

La iniciativa legislativa obtuvo el respaldo unánime de los congresistas presentes con 23 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, consolidando la aprobación del proyecto que permitirá la creación de una nueva jurisdicción territorial en Selva Central.

Esta iniciativa acumula el Proyecto de Ley 14838, de autoría del congresista Edgard Reymundo Mercado, quien, además, realizó gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de contar con un informe técnico de sostenibilidad financiera favorable para esta distritalización.

Articulación de esfuerzos

Este resultado fue producto de un trabajo articulado entre el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje; congresistas de la República por la región Junín; el presidente de la Comisión Permanente; dirigentes, población y comunidades de Sangani, quienes unieron esfuerzos para impulsar el reconocimiento de esta nueva jurisdicción.

Con esta decisión, Sangani da un paso histórico luego de varios años de gestión promovida por sus autoridades, organizaciones sociales y población, quienes solicitaron contar con un distrito propio que permita fortalecer la presencia del Estado, mejorar la atención de servicios públicos y generar mayores oportunidades de desarrollo.

Durante la sesión estuvo presente el gobernador, Zósimo Cárdenas, quien acompañó el proceso junto al presidente del Comité de Distritalización de Sangani, Hitser Taype, reafirmando el respaldo del Gobierno Regional de Junín a esta aspiración de la población.

“ Agradecemos por este respaldo histórico. La creación del distrito representa una oportunidad para que el Estado esté más cerca de la gente, para que puedan gestionar directamente sus recursos y atender sus principales necesidades”, manifestó el gobernador.

Por su parte, Hitser Taype, representante del Comité de Distritalización, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y destacó que este proceso marca un precedente para la población. “Por primera vez un gobernador regional acompaña de manera decidida esta iniciativa de creación del distrito de Sangani. Este respaldo demuestra el compromiso con el desarrollo de nuestra población y con una demanda que hemos venido trabajando durante muchos años”, señaló.

Promulgación

Con la aprobación de la segunda votación en la Comisión Permanente, el proyecto continuará con las etapas correspondientes para convertirse en ley. Posteriormente, deberá elaborarse la autógrafa de ley y seguir el procedimiento de promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano.

La creación del distrito permitirá que la población cuente con una municipalidad propia, facilitando el acceso a recursos públicos y mejorando la capacidad de gestión para ejecutar obras y servicios. Entre los principales beneficios se encuentran una mayor planificación territorial, impulso a proyectos de infraestructura, agua y saneamiento, educación, salud, conectividad y desarrollo productivo, fortaleciendo la atención para miles de pobladores de esta zona.

El gobernador Zósimo Cárdenas, destacó que este logro histórico es resultado de la unidad, perseverancia y trabajo articulado de todos quienes impulsaron durante años este anhelo de distritalización.

Reconoció el compromiso de los congresistas, resaltando el respaldo de Edgar Reymundo Mercado, Waldemar Cerrón e Ilich López, así como del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de los parlamentarios que apoyaron esta importante iniciativa. De igual manera, felicitó a los dirigentes, comunidades y ciudadanos de Sangani, destacando especialmente el liderazgo de Hilser Taype, presidente de la Comisión de Distritalización, por su constante dedicación para alcanzar este objetivo.