“Fui interrumpida a la mitad del examen y me pidieron mis documentos, me hicieron perder minutos valiosos para el desarrollo de mi prueba, además de dejarme desconcertada, por no saber qué es lo que había pasado”, es la denuncia que hizo, María Del Carmen Cunyas García, postulante a la facultad de Medicina Humana, de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).

Otros postulantes también alertaron que pudo haber filtración de la evaluación, ya que dos ingresantes obtuvieron la misma nota, incluyendo los decimales, en las dos pruebas.

El viernes 25 de marzo, se rindió la prueba de admisión para las áreas I Ciencias de la Salud y IV Ciencias Sociales. Para la facultad de Medicina Humana se ofrecieron 9 vacantes, en la modalidad de examen ordinario.

María Del Carmen, comenta que se preparó por dos años y estaba segura que en esta oportunidad iba a ingresar. “En Cepre (UNCP), me quedé en tercer lugar. Si ayer (viernes) no me interrumpían y desconcentraban, habría ingresado. Al finalizar la prueba me llevaron como veedora y luego me dijeron que no ingresé y me puse a llorar”, contó María Del Carmen.

Otra denuncia de los postulantes, es que dos de las ingresantes consiguieron la misma nota que es 17.705200, dejando al aire la pregunta si se habría filtrado la prueba, como habría pasado con San Marcos.

Al respecto el director de Admisión UNCP, Marcial De la Cruz, negó lo mencionado por la postulante. “A nadie se le interrumpe porque los que son veedores, se termina el proceso y se envía al sorteo y se envía un postulante como veedor (...) tendría que recibir el documento (sobre la denuncia)”, dijo De la Cruz.