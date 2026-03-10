Un huaico de gran magnitud cayó sorpresivamente en la carretera. El precandidato a la municipalidad de Pangoa, provincia de Satipo, de milagro se salvó de ser sepultado cuando pasaba con su camioneta por el lugar.

Misael Crisben Pastrana, a quien se ha visto muy frecuentemente realizando acciones de campaña en selva central, previo a su postulación con el partido político Podemos, se dirigía hacia el centro poblado de Cosmos en el distrito de Pangoa.

Fue entonces cuando la quebrada se activó repentinamente y una enorme masa de lodo, piedras y agua descendió con fuerza, arrasando parte de la plataforma de la vía.

Afortunadamente, el precandidato y sus acompañantes lograron ponerse a salvo segundos antes de que el huaico cubriera completamente la carretera, evitando lo que pudo terminar en una tragedia.

Derrumbe en Tarma

De otro lado, la mañana de ayer, a la altura del sector de Chalhuapuquio, en el tramo que une Tarma y otras provincias de selva central, se registraron más derrumbes en la carretera, lo que perjudicó el tránsito en ambos sentidos.

Momentos de tensión vivieron los viajeros en dicho sector, debido a un derrumbe de cerro que ha bloqueado más de 80 metros de la carretera en la ruta hacia la selva.

El deslizamiento de tierra ha dejado varados a numerosos vehículos, que por prevención han optado por esperan en la zona, generando preocupación entre los pasajeros y transportistas.

Autoridades locales y equipos de emergencia llegaron al lugar para evaluar la magnitud del bloqueo y coordinando los trabajos de limpieza para restablecer totalmente el tránsito lo antes posible y que tanto los transportistas y viajeros lleguen a sus destinos.

Hasta el cierre de esta edición, el pase seguía restringido y seguía cayendo la lluvia.