Los precios de los productos de primera necesidad, se incrementaron en los mercados debido a la huelga de los transportistas de carga pesada. El kilo de pollo, ayer, se disparó a S/9.50 y S/10.00 el kilo.

Productos de primera necesidad

Los comerciantes dijeron que no llegó abastecimiento de Lima por el bloqueo de las carreteras, y la poca producción de las avícolas locales era muy reducida. O también vendían lo que les quedó del día anterior.

“Los productos de primera necesidad están subiendo a causa del paro son 2 soles más que subió el kilo de pollo, y en esta crisis la situación es muy complicada, por eso pedimos al Gobierno una solución inmediata”, dijo la ama de casa, Kety Ticse.

Papa no sale a mercados de Lima

En los mercados mayoristas exMaltería Lima y Miguel Sotelo, se podía apreciar toneladas de papa que no pudieron ser embarcadas para los centros de abastos de Lima, lo cual generó un gran perjuicio económico.

En el exMaltería Lima, los comerciantes señalaron que a diario se embarca a Lima unas 100 toneladas, que estaban amontadas en sacos en los puestos de venta o en los camiones estacionados.

“Esta huelga no solo afecta al transporte, también a los agricultores que han cosechado su papa y, como no hay movilidad no pueden enviar los productos a los mercados de Lima, Santa Anita, Ceres, Caqueta, Puente Piedra, incluso llevamos a Chincha y Cañete”, manifestó el comerciante de Plaza Miguel Sotelo, Lucio Bernaola Poma.

Los comerciantes de pescado del mercado Modelo, se abastecieron el martes y han almacenado jurel congelado, que guardarán hasta el sábado.

Otros productos, que proceden de la costa y el norte, como tomate, brócoli, limón tampoco llegaron a los mercados de Huancayo.

El presidente del Mercado Raéz Patiño, Alfredo Arroyo manifestó que ayer la atención fue con normalidad, pero hubo poca afluencia de compradores por la falta de transporte público.

Respecto a la seguridad, mencionó que muchos se asustaron ante el paso de los manifestantes, y muchos cerraron sus puestos. Para hoy van a colocar rejas por prevención.