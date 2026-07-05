La Marca Perú alcanzó una importante vitrina internacional al formar parte de la transmisión mundial de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, realizadas en la ciudad de Nueva York.

Durante el discurso oficial del vicepresidente de Estados Unidos, el Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión apareció navegando por el río Hudson como parte del escenario principal del SAIL 250, encuentro náutico internacional que reúne a embarcaciones de distintos países.

A bordo del velero peruano se encuentra la Casa Perú, una plataforma de promoción implementada por PROMPERÚ para difundir la oferta turística, cultural y exportable del país.

El B.A.P. Unión participa en el SAIL 250

La presencia del buque peruano forma parte del Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX) 2026, mediante el cual el B.A.P. Unión participa en el SAIL 250, considerado uno de los encuentros de grandes veleros más importantes del mundo.

En esta edición participan 43 grandes veleros de 20 países, además de buques de guerra y aeronaves, con una asistencia estimada de más de seis millones de visitantes.

La participación del Perú representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional del país en un evento con amplia cobertura mediática y asistencia de delegaciones navales de diversos continentes.

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Casa Perú abre sus puertas al público en Nueva York

Del 5 al 7 de julio, los visitantes podrán recorrer gratuitamente el B.A.P. Unión y conocer la Casa Perú, un espacio inmersivo desarrollado por PROMPERÚ bajo el concepto “Perú, país de experiencias únicas”.

La muestra presenta la diversidad de destinos turísticos del país, la oferta exportable, el patrimonio cultural, la biodiversidad y las iniciativas relacionadas con sostenibilidad e innovación.

Alianza entre PROMPERÚ y la Marina de Guerra del Perú

La vela con la Marca Perú y la instalación de la Casa Perú forman parte del convenio de cooperación interinstitucional entre PROMPERÚ, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y la Marina de Guerra del Perú.

Esta alianza convierte al B.A.P. Unión en una plataforma itinerante de promoción internacional que, en cada puerto de su recorrido, difunde la riqueza turística, cultural, gastronómica y exportadora del Perú ante miles de visitantes.