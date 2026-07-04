El B.A.P. “Unión”, buque escuela a vela de la Marina de Guerra del Perú y Embajador Itinerante del país, arribó al puerto de Nueva York para participar en el SAIL 250, uno de los encuentros náuticos internacionales más importantes del mundo, organizado en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

El ingreso del velero peruano al puerto neoyorquino, con la Estatua de la Libertad como telón de fondo, marca la presencia del Perú en una conmemoración de alcance mundial que reúne a destacados buques escuela y unidades navales de diversos países. La participación busca fortalecer los lazos de amistad, cooperación e intercambio profesional entre las marinas participantes.

La presencia del B.A.P. “Unión” forma parte del “Viaje de Instrucción al Extranjero 2026″, programa que complementa la formación de los cadetes de la Escuela Naval del Perú.

Como parte de las actividades del SAIL 250, el buque integra la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y participa en el Desfile Internacional de Velas, que recorre el río Hudson desde el puente Verrazzano-Narrows hasta el puente George Washington, pasando frente a la Estatua de la Libertad. Asimismo, abrirá sus cubiertas al público del 5 al 7 de julio para que miles de visitantes conozcan la tradición naval peruana, la riqueza cultural del país y la preparación de su dotación.

El SAIL 250 congrega a 43 grandes veleros de 20 países, 37 buques de guerra estadounidenses y aliados, entre 150 y 185 aeronaves, además de unos 15 mil marinos.

Los organizadores estiman la asistencia de más de seis millones de espectadores a lo largo de 24 kilómetros de costa, en lo que será una de las mayores concentraciones marítimas y aéreas realizadas en la historia de Estados Unidos.