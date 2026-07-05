Un contingente de 40 bomberos peruanos de la brigada de trabajo 1 USAR retornó al país tras permanecer una semana en Venezuela realizando labores de búsqueda y rescate, según informó Canal N.

De acuerdo con el reporte televisivo, el equipo especializado fue desplegado en una zona afectada por un desastre y desarrolló operaciones de búsqueda y salvamento urbano bajo protocolos internacionales de asistencia humanitaria.

Reportan rescate de una mujer atrapada

Según la información difundida, uno de los principales resultados de la misión fue el rescate con vida de Belkys Barreto, de 60 años, quien permanecía atrapada bajo los escombros de un edificio residencial.

Las labores contaron con la participación de Kaira, un perro de búsqueda de raza pastor belga malinois, que permitió localizar a la sobreviviente y orientar el trabajo de remoción realizado por los rescatistas.

El operativo incluyó el uso de equipos especializados para la estabilización de estructuras colapsadas y la extracción segura de personas atrapadas, siempre de acuerdo con el reporte de Canal N.

Arribo al aeropuerto y fin de la misión

Los 40 integrantes de la brigada regresaron al Perú mediante vuelos facilitados por la empresa Latam, junto con sus equipos de rescate y el can Kaira.

A su llegada al aeropuerto fueron recibidos por familiares y compañeros de la institución. Posteriormente, la brigada dio por concluida la misión y retomó sus labores habituales de atención de emergencias en el país.