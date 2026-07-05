El Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura declaró inadmisible la candidatura de Pedro Enrique Alama Farfán al Gobierno Regional de Piura, por el partido Perú Primero, al detectar observaciones en su hoja de vida que deberán ser subsanadas dentro del plazo legal de dos días calendario. Entre ellas figuran inconsistencias entre los ingresos económicos declarados y la experiencia laboral consignada, así como la necesidad de precisar la situación de un proceso judicial que el propio candidato declaró en el rubro de información adicional.

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Según la resolución del JEE, Alama informó la existencia de un expediente penal por presuntas lesiones leves en un caso de violencia familiar; sin embargo, no precisó el estado actual del proceso ni adjuntó documentación que permita verificar si existe algún impedimento para postular a un cargo de elección popular. Por ello, el organismo electoral dispuso que dicha información sea aclarada y sustentada antes de emitir un pronunciamiento definitivo sobre su inscripción.

Cabe precisar que Pedro Alama también es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de homicidio en agravio del periodista Alejandro Callirgos, investigación que se tramita en un proceso distinto y que, hasta el momento, no forma parte de las observaciones formuladas por el Jurado Electoral Especial en esta resolución.

La resolución también declaró improcedente la inscripción de la lista de candidatos al Consejo Regional presentada por Perú Primero al determinar que incumple la cuota joven prevista en la normativa electoral. Asimismo, el JEE rechazó los pedidos del personero legal para modificar información del expediente por haber sido presentados fuera del plazo establecido. La candidatura de Alama continuará en evaluación hasta que se resuelvan las observaciones formuladas por el órgano electoral.