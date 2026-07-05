El Juzgado Civil de Moquegua admitió la solicitud de medida cautelar presentada por el Procurador Público del Gobierno Regional de Moquegua, Juani Howard Zegarra Coaila, dentro del proceso de acción de amparo seguido contra el Congreso de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Mediante la Resolución N° 02, la jueza Gaby Edith Nina Escobar, ordenó suspender de manera inmediata cualquier trámite relacionado con la promulgación, suscripción, refrendo o remisión para la publicación en el diario oficial El Peruano de la autógrafa de la ley derivada del Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE.

Suspensión hasta resolución

Según el documento, la suspensión deberá ser acatada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso, y tendrá efecto hasta que se emita una resolución definitiva sobre la demanda de amparo presentada por el Gobierno Regional de Moquegua.

La resolución advierte que el incumplimiento de la orden judicial podría generar la imposición de una multa equivalente a diez Unidades de Referencia Procesal (URP). Además, de la remisión de copias al Ministerio Público para las acciones que correspondan conforme a ley.

Gobernadora de Moquegua

Al respecto, la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, a través de sus redes sociales, indicó que el Poder Judicial dio la razón a su región, al ordenar “paralizar cualquier trámite que busque la promulgación de la Ley N° 11658 hasta que se resuelva el amparo presentado por el Gobierno Regional de Moquegua”.

“El Congreso y la PCM deberán cumplir esta medida judicial mientras se resuelve el fondo del caso. Hoy más que nunca te defendemos Moquegua con la razón y la ley de nuestro lado”, señaló la gobernadora.