El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Tarma, Percy Gallardo Arias, informó que dos comedores populares dentro de la ciudad de Tarma han optado por cerrar.

Esta decisión es de las propias mujeres asociadas que administraban estos espacios.

Se trata del comedor popular del barrio de Hualhuas y del comedor Santa Teresita, ubicado en la avenida Pacheco.

“El comedor de Hualhuas cierra después de haber atendido aproximadamente diez años”, señaló el funcionario, y agregó que con estos cierres la municipalidad solo atenderá a 18 comedores.

Otros requerimientos

Las raciones de alimentos que iban destinadas a estos comedores serán guardadas en los almacenes de la municipalidad para poder atender los requerimientos de los otros comedores, sobre todo a partir del año que viene.

En ambos casos, la decisión del cierre de los comedores ha sido decisión exclusiva de las socias que integraban estas unidades.

Gallardo Arias, aclaró que la municipalidad no es responsable de la administración directa de estos comedores.

Se informó, también, que hay dos o tres solicitudes de otros sectores para abrir este tipo de establecimientos de apoyo social, pero tendrán que adecuarse a las exigencias que exige el Gobierno Central porque siempre hay requisitos y condiciones que hay que cumplir.