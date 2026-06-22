La protección de las fuentes de agua que abastecen a miles de familias de Huancayo y Concepción podría convertirse en tema de debate nacional. La regidora de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Fiorella Fabián, presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de ley que busca fortalecer la defensa de la Cordillera del Huaytapallana y sus cabeceras de cuenca frente al avance de actividades mineras.

proyecto. La propuesta nace en medio de la creciente preocupación por los impactos ambientales registrados en la zona altoandina de Junín. El documento advierte que las nacientes de los ríos Shullcas, Yuracyacu, Tulumayo y Achamayo son fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua potable, la agricultura y la ganadería en el valle del Mantaro.

Sin embargo, la presencia de concesiones mineras y actividades extractivas en áreas cercanas a estas fuentes naturales representa una amenaza para su conservación. Uno de los principales argumentos de la iniciativa es la acelerada pérdida de los glaciares del Huaytapallana. Según datos citados en el proyecto, la cordillera ya habría perdido más del 70 % de su masa glaciar, reduciendo progresivamente las reservas naturales de agua que alimentan a la región.

El proyecto también recuerda episodios recientes que encendieron las alarmas en Junín, como la contaminación registrada en la cuenca del río Yuracyacu, en Pariahuanca, donde la muerte masiva de truchas afectó a productores y comunidades de la zona. Para los impulsores de la propuesta, estos hechos evidencian la necesidad de adoptar medidas más estrictas para proteger las cabeceras de cuenca y evitar nuevos daños ambientales.

Entre las medidas planteadas figura la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras en áreas consideradas estratégicas para la producción y conservación del agua. Asimismo, propone excluir del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a las operaciones que se encuentren dentro de zonas de protección hídrica.

La iniciativa también plantea fortalecer la inversión en conservación mediante mecanismos que permitan destinar recursos a las comunidades.