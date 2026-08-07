La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó la mañana de este viernes al estadio del distrito de Chongos Bajo para iniciar una visita de trabajo en las zonas afectadas por los recientes sismos registrados en la región Junín.

La mandataria está acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González; el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore; el ministro de Producción, Juan Carlos Requejo Alemán y el ministro de Cultura, Alberto Ismael Beingolea Delgado

La visita presidencial se produce un día después del sismo de magnitud 5.0, movimiento que ocasionó el colapso y daños en diversas viviendas de los distritos afectados, a la vez que dejó varias personas accidentadas