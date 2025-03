Huancayo ciudad reconocida como “Creativa en música”, cuenta con más de 1500 artistas agrupados en la Asociación de Músicos e Intérpretes de la Región Junín (ASMINTJ), quienes poco a poco sienten temor en salir a sus conciertos o giras por la inseguridad que crece en el país.

El presidente Jorge Prieto Marín, conocido en el mundo artístico como Coco Prieto, detalló lo que están viviendo los compositores, cantautores y músicos de la región.

¿Cuál es la realidad que se tiene en la región?

Muchos colegas no han hablado de esta situación por temor. Pero hicieron conocer que son víctima de extorsión. Ya se han estado presentando casos, que no podemos detallar sobre quiénes son pero ya lo hicieron conocer.

¿Han acudido a la Policía?

Consideramos de que la Policía debe tener un rol preponderante, especial, inteligente, eficiente para luchar contra la delincuencia, porque están preparados para ello, pero con excepción de algunos buenos policías, hay otros que no cumplen con esa buena función. Es más, cuando el ciudadano hace una denuncia, muchas veces no le hacen caso de inmediato y, algunos de ellos te piden hasta para la gasolina.

¿Cuánto es el monto que les pidieron?

Es algo que no te podría decir, porque hay colegas que mantienen su reserva. Desgraciadamente así sea un artista internacional o local, el amedrentamiento no te permite trabajar. sales con miedo y no sabes si vas a regresar a tu casa o no.

¿Hay grupos que están optando por contratar guardaespaldas?

Las agrupaciones grandes, hace tiempo trabajan con seguridad, el detalle es que ahora, esta seguridad se está armando para defenderse. Muchos artistas grandes tienen que llegar al extremo de utilizar chaleco antibalas para trabajar. Esto es en mérito a la mala labor que viene desarrollando el Ministerio del Interior, con este ministro (Juan José Santiváñez) que no quiere salir del Gobierno.

¿Cómo están afrontando esta situación?

Lo que no nos damos cuenta, es que muchas personas optemos por comprar armas para defendernos, pero ¿qué sucede si uno se defiende? Te procesan.

¿Sienten respaldo del Estado?

Hay falta de empatía con los artistas de la región. Siempre estamos a un lado, solo nos buscan cuando quieren en campañas políticas, eventos gratuitos, donde piden el apoyo del músico, pero cuando nosotros necesitamos de ellos, mentira. Lo mismo sucede en el Ministerio de Cultura, con la nueva Ley del Artista que hemos presentado. Se da la espalda al arte.

¿Qué podríamos hacer como sociedad?

Considero que hay más buenos, más gente trabajadora, más emprendedores. Tendremos que empezar a trabajar de una manera articulada todos los vecinos, con nuestros barrios para organizarnos y hacer las denuncias respectivas cuando aparezcan estas llamadas de extorsión. Si no se soluciona de una vez, vamos a llegar al punto de hacer justicia popular, que no debería ser.

¿Todos vivimos amenazados?

Todos vivimos amenazados, salimos de casa te roban. Este joven de Acolla (Jauja) fue asesinado en pleno estado de emergencia. Hay algo que no está funcionando bien y, como no lo están haciendo bien, estas personas (ministros de Estado) deben retirarse.

¿Cuántos artistas tenemos en la región Junín?

Dentro de nuestra asociación hay 1500, pero siendo realistas, hay muchísimos artistas más, porque también hay asociaciones de orquestas y bandas.