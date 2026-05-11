“Nosotros como Cámara de Comercio de Huancayo (CCH), estamos extremadamente preocupados porque la persona que más daño hizo a la CCH probablemente sea diputado. Tengo razones para decirlo porque nos dejaron deudas tributarias, laborales, de servicios y ahora estamos luchando por sacar adelante nuestro gremio empresarial pese a esas circunstancias”, manifestó el presidente de la CCH, José Luis García Terrazos sobre el virtual diputado por Juntos por el Perú, Marlon Aguirre, quien estuvo a cargo de dicha institución desde 2018 a 2023. Tres de los últimos años con medidas cautelares.

Preocupa

El representante de los empresarios, hizo hincapié en la preocupación que existe en el sector que busca diálogo con el Legislativo para sacar adelante proyectos.

“Nosotros basados en propuestas tenemos que dialogar (con los diputados) porque están de por medio proyectos que van a implicar el bienestar de la población”, indicó.

También evidenció su consternación, porque considera que el peor escenario para las inversiones es generar incertidumbre. Dijo que el diálogo siempre está abierto, pero se necesita que los interlocutores tengan coherencia en cuanto a sus propuestas.

“Es un riesgo amenazar con las estatizaciones o cambiar la Constitución. No nos representa”, manifestó.

De otro lado, ante la cercanía de un proceso electoral regional y municipal, informó que también buscarán el diálogo con las autoridades locales y regionales para ver el tema de desarrollo urbano, seguridad y limpieza pública.