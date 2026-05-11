El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, se pronunció sobre el escenario posterior a las elecciones generales del 12 de abril. En diálogo con Exitosa, pidió prudencia a los actores políticos frente a los resultados y a las denuncias que han surgido tras la jornada electoral.

El dirigente señaló que el país atraviesa un momento de tensión que requiere responsabilidad en los mensajes públicos. También cuestionó los discursos que sostienen la existencia de un fraude en el proceso electoral.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, pidió prudencia frente al proceso electoral y rechazó los discursos sobre un presunto fraude. "El Perú no puede seguir dividido", comentó.



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Pide evitar confrontación política

Galarreta sostuvo que los líderes políticos deben actuar con moderación para evitar un mayor nivel de división social. En ese sentido, advirtió sobre el impacto que pueden tener los mensajes que cuestionan la validez del proceso sin sustento suficiente.

Asimismo, el candidato se refirió a la necesidad de manejar la situación con prudencia en el escenario político actual.

“Los líderes tienen que poner paños fríos, prudencia, responsabilidad en este momento. El Perú no puede seguir dividido y creo que esta situación nos puede dividir más”.

El dirigente también hizo referencia a declaraciones de otros actores políticos que han cuestionado el desarrollo de los comicios. En ese contexto mencionó al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Posición sobre denuncias de fraude electoral

El representante de Fuerza Popular señaló que comprende el malestar de algunos ciudadanos por incidencias registradas durante la jornada electoral. Sin embargo, precisó que esos hechos no configuran un fraude en términos generales.

Galarreta explicó que las observaciones se relacionan con un porcentaje reducido de casos vinculados al ejercicio del voto.

“No hablamos de un millón y medio ni de quinientos mil. Hablamos de un porcentaje que se ha violentado su derecho y que se tiene que sancionar. Pero de ahí a hablar que se pare el conteo y a decir que hubo fraude, no ayuda”, expresó.

El candidato consideró que las denuncias deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes. Además, señaló que las decisiones sobre el conteo de votos no deben ser interrumpidas sin fundamentos claros.

Posibles alianzas

El dirigente fujimorista sostuvo que el debate político debe centrarse en las propuestas de gobierno. En esa línea, indicó que las discusiones sobre el proceso electoral no deben desplazar la evaluación de alternativas para el país.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de establecer acuerdos con otras agrupaciones políticas en un eventual escenario de segunda vuelta. Galarreta señaló que existen coincidencias programáticas con algunos partidos, lo que podría permitir acercamientos.

En ese marco, evitó descartar vínculos con organizaciones con las que existen puntos de encuentro en temas de gestión. Sin embargo, precisó que no se contempla relación con agrupaciones que mantengan posturas incompatibles con su posición política.