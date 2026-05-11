El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, presentó un nuevo modelo financiero para garantizar la continuidad operativa de Petroperú y aseguró que no se emplearán recursos del tesoro público ni dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Gabinete señaló que la empresa estatal mantiene un papel clave en el suministro de combustibles en zonas donde el sector privado no tiene presencia.

“Petroperú tiene un rol estratégico en el suministro de combustibles, pues llega a zonas del país donde la empresa privada no accede”, sostuvo.

El Ejecutivo indicó que en 2025 la petrolera registró una participación del 85 % en el abastecimiento de combustibles en regiones consideradas críticas como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Arroyo remarcó que el mecanismo planteado no representa un rescate y explicó que los recursos provendrán de la banca privada mediante un fideicomiso administrado por ProInversión.

El titular de la PCM precisó que los fondos estarán dirigidos exclusivamente a la compra de crudo y al abastecimiento de combustible a nivel nacional.

También indicó que el directorio de Petroperú deberá adoptar medidas para mejorar la rentabilidad de la empresa.

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