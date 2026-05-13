Julio César Manrique Maraví (45), alias “Huaype”, fugó de la comisaría de Sicaya, en Huancayo, horas después de haber sido detenido durante un operativo policial contra la presunta organización criminal denominada “Los Lechuceros del Centro”.

De acuerdo con las investigaciones fiscales y policiales, Manrique Maraví sería uno de los presuntos integrantes de esta red delictiva investigada por captar personas en los exteriores de discotecas y centros nocturnos para luego sustraerles sus pertenencias bajo la modalidad conocida como “pepeo”.

Tras la fuga registrada la madrugada del 13 de mayo, la Policía intervino al agente encargado de la custodia del detenido, quien es investigado por una presunta complicidad en el escape. El efectivo fue trasladado a la Divincri mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades sostienen que alias “Huaype” habría administrado un local clandestino en El Tambo donde, presuntamente, las víctimas eran llevadas luego de ser captadas en estado de vulnerabilidad. Durante el operativo realizado por agentes de Areincri se incautaron equipos POS, vouchers bancarios, documentos de identidad, tarjetas y pastillas psicotrópicas, elementos que forman parte de las investigaciones en curso.