El distrito del Rímac contará por primera vez con un centro comercial. Se trata de Lomas Plaza, un strip center desarrollado por la inmobiliaria Besco que iniciará operaciones este miércoles 22 de julio como parte del proyecto urbano Lomas del Rímac.

El nuevo espacio busca ampliar la oferta comercial del distrito y atender tanto a los residentes del complejo habitacional como a vecinos de zonas cercanas. En su etapa inicial dispondrá de cerca de 6.000 metros cuadrados de área arrendable y abrirá con más del 75% de sus locales ocupados.





¿Qué tiendas tendrá Lomas Plaza?

Entre los principales establecimientos estarán un supermercado Metro y el gimnasio Smart Fit, que ocuparán aproximadamente la mitad del área comercial disponible. Además, el complejo contará con una farmacia, una pollería, una cafetería de bebidas y otros negocios que se incorporarán de manera progresiva.

La empresa proyecta completar la ocupación del establecimiento durante su primer año de funcionamiento. Para ello, continuará sumando nuevos operadores a la oferta comercial.

Buscará atraer visitantes de otros distritos

Además de atender a los vecinos del Rímac, el proyecto espera recibir visitantes provenientes del Cercado de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. El acceso será posible mediante la avenida Alcázar, la ciclovía que conecta con las avenidas Wilson y Tacna, así como por la ampliación del recorrido del Corredor Azul hasta el complejo.

Lomas Plaza integra el desarrollo inmobiliario Lomas del Rímac, que combina un área comercial de dos niveles y un sótano con Lomas Residencial, edificio conformado por 144 departamentos. La inversión destinada a esta etapa del proyecto ascendió a S/ 80 millones.

Las viviendas tienen áreas de entre 52 y 60 metros cuadrados y cuentan con opciones de dos y tres dormitorios. Según Besco, actualmente queda disponible alrededor del 20% de los departamentos del edificio, mientras que el componente comercial contribuyó a impulsar la venta de las unidades.

Lomas Plaza forma parte de un plan urbano que contempla la construcción de 6.000 departamentos en total. Hasta el momento se han entregado 5.000 viviendas y las 1.000 restantes serán construidas y entregadas de manera progresiva hasta el año 2028.