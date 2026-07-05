“Los productores de papa nativa están por perder más de dos millones de soles, debido a que tienen más de 50 mil toneladas no cosechadas de papa nativa para la cual no encuentran mercado”, dijo Abel Quilca Hualpa, presidente de la cooperativa Sierra Central Casice que agrupa a 350 socios productores de Patalá (Marcavalle), Comas (Concepción), Cullhuas, entre otros sectores.

llamado. “Apoyen a los productores del campo, este año hay una sobreproducción de papa, tenemos 50 mil toneladas para cosechar en la chacra pero no se tiene un mercado que nos compre el producto. Además, necesitamos una planta de procesamiento para hacer snack y vender al extranjero o abastecer a los empresarios de la región o el país”, mencionó Abel Quilca Hualpa.

En las últimas semanas, solo lograron vender un 30% pero un 70% están en campo a la espera que los empresarios de la región les hagan un buen pedido. Ayer, estuvieron en una feria en el parque Huamanmarca y también han estado en otras ferias, donde apenas expenden 300 kilos al día, lo cual es insuficiente. Algunas pollerías, también les comprar pero apenas 50 kilos. No obstante, no se rinden y seguirán saliendo a expender a las ferias, para lo cual piden el apoyo de las municipalidades.

Antes los productores le vendían a la empresa Tiyapuy, que procesaba papas nativas para la venta de snack. No obstante, ya dejó de comprarles y ahora tratan de encontrar mercado pero no encuentran apoyo.

Los productores tienen las variedades huayro macho de color rojo, cacho de toro de color morado, ambas son papas alargadas, mientras que la Sumac Soncco es redonda. Las tres variedades son muy buenas para papas chips y también para papas fritas. Son la guarnición ideal para el pollo a la brasa.

valor. La papa nativa es un productos de alto valor nutritivo, ya que contiene fibra, hierro, fósforo, vitamina C, magnesio y zinc. Es orgánica, ya que se siembran sin usar fertilizantes y sus tonalidades muestran que son ricas en antioxidantes y anticancerígenas.

Los precios de la papa está a 1.5 soles de segunda y 2 soles, las papas de primera. Si las pollerías o restaurantes requieren realizar los pedidos pueden llamar número 942888803-966384630.

Ayer, los productores participaron en la feria de las papas nativas y tubérculos andinos, que se realizó ayer en el parque Huamanmarca, allí expendieron papa nativa, mashua y olluco.

“Somos campesinos que hemos traído las papas nativas de la chacra a la olla. Son papas de primera, nosotros sembramos sin agroquímicos, es lo mejor que tenemos”, indicó.

El gerente de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Daniel Lazo, comentó que la comuna huanca, les dio un espacio a los productores para dinamizar su economía y darles un mercado, pero pidió que los consumidores concurran a comprar la papa nativa. Ayer, en una sencilla ceremonia se realizó la inauguración de la papa nativa con los productores de Marcavalle y Pucará.