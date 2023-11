El 2017 el Ministerio de Salud (Minsa) se comprometió a aumentar los salarios de todos los trabajadores de Salud, según una nueva escala remunerativa. “Somos 11 colegios profesionales, el Minsa no quiere cumplir con el cuarto tramo del aumento del salario. En Lima, ya van 23 días de lucha, ahora nos sumaremos las regiones y un grupo de profesionales iremos a Lima a seguir marchando. Si el ministro no cumple con el aumento respectivo, acataremos una huelga nacional indefinida desde el 23 de noviembre. Atenderemos emergencias, pero no consultorios externos”, aseveró la secretaria general del Sindicato de Obstetras de la región Junín. Jackelin Vilcatoma.

Reclamos

Agregó que el hospital El Carmen y Daniel Alcides Carrión, así como los 120 establecimientos de salud de la Red de Salud Valle del Mantaro se sumarán a la huelga indefinida. “Estamos coordinando también con los nosocomios de Selva Central, para que se sumen a esta medida de lucha, y estamos formando delegados en cada provincia. Tenemos que apoyar, ya que el aumento es un beneficio para todos”, señaló.

El decano del Consejo Regional IV - Junín del Colegio de Enfermeros del Perú, Rulli Huamani, dijo que en la jurisdicción hay 4500 enfermeros, a quienes deberían de aumentarles el sueldo. “El Gobierno debió cumplir con la nueva escala remunerativa del 2018 al 2021. Pero no lo hicieron. Es la dignidad de los profesionales de salud. Exigimos que ganen el 80 % de lo que gana un médico (de acuerdo a las escalas)”, finalizó.

