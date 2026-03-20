Antes de dejar su casita del distrito de Orcotuna, el docente Francisco Ricardo Orihuela Huaynalaya (45), dijo a su mamita Estela (83) y a la madre de su hija de 2 años que volvería en diciembre para estar juntos en Navidad. El profesor se dirigía a la comunidad de Kusu Chico donde enseñaba Educación Física a alumnos de primaria.

Panchito como lo conocían, debía viajar seis días desde Huancayo, llegar hasta el Cenepa en Amazonas, caminaba 11 horas para llegar a la alejada escuela donde enseñaba. Lamentablemente, el profesor desapareció el 14 de marzo tras el hundimiento de una embarcación en el río Numpatkaim en Amazonas.

“Agarró su mochila y , el viernes por la tarde me llamó me dijo que ya estaba en medio del camino y nos mandó una foto. Después nos avisaron que estaba desaparecido en el río, el peque peque había naufragado”, contó llorando su madre Estela Huaynalaya.

Angustia

La anciana ayer, junto a sus familiares fue al río Mantaro en el distrito de Orcotuna, rezaron pidieron a Dios que escuche sus ruegos y el río devuelva el cuerpo de Francisco Orihuela.

“Río Numpatkaim, devuelve a Francisco”, pedían los acongojados familiares.

“Necesitamos ayuda para encontrar a Francisco en ese caudaloso río, él se sacrificaba por enseñar a sus alumnos en el Amazonas, regresaba a Orcotuna una vez al año. No nos dejen solos por favor,” exclamaron los familiares. Las personas solidarias pueden ayudar económicamente en el Yape al 965 026 915, a nombre de Ronal Orihuela.