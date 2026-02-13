Un docente fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de un delito contra la libertad sexual en agravio de una estudiante de 10 años, en hechos ocurridos durante el 2022 en una institución educativa de Huancayo. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado especializado en casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.

De acuerdo con la investigación, el profesor habría entablado una relación de cercanía con la menor, manteniendo incluso comunicación fuera del horario escolar mediante plataformas digitales. Posteriormente, habría aprovechado momentos en que la niña permanecía sola en el aula para realizar actos indebidos. La situación generó sospechas en la familia, que decidió cambiarla de colegio.

El caso salió a la luz en junio de 2023, cuando personal de la nueva institución alertó a los familiares al notar la presencia constante del docente, quien no tenía vínculo con la menor. Tras la denuncia, se inició el proceso penal que concluyó con la condena. El sentenciado deberá ser ubicado y capturado para cumplir la pena impuesta.