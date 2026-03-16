La Dirección Regional de Salud de Junín participó en el lanzamiento del Servicio Alimentario Escolar 2026, realizado en la Institución Educativa Fe y Alegría N.° 66 Buen Socorro, ubicada en el sector de Azapampa, distrito de Chilca.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), como parte de la campaña nacional “PAE, nutrición que protege”, que busca garantizar que los escolares reciban alimentos nutritivos y oportunos para contribuir a su crecimiento y desarrollo.

Durante la jornada, el equipo de DIRESA participó en la supervisión del proceso de preparación y servido de los desayunos escolares, verificando las condiciones de higiene, la adecuada manipulación de alimentos y el cumplimiento de los estándares sanitarios.

En la actividad también participaron representantes de la Dirección General de Salud Ambiental y la Dirección Regional de Educación de Junín, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto para garantizar un servicio alimentario seguro y de calidad para los estudiantes de la región.