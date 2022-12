La instalación de cables de telecomunicaciones y afines que se da de forma aérea, utilizando postes y otros, ahora estará prohibido en la provincia de Huancayo. Ayer, se publicó la Ordenanza Municipal n.° 715-MPH/CM que regula su instalación en espacios públicos.

Se trata de la O.M. n.° 715 - MPH/CM “Ordenanza municipal que regula la instalación de cableado para servicio de telecomunicaciones y afines”, que fue aprobada por el Concejo Municipal de Huancayo.

La norma se aplica en toda la provincia de Huancayo, se contempla en cables aéreos, cables en desuso, cable aéreo enmarañado, cable aéreo superpuesto, entre otros que deben ser intervenidos por las empresas de servicio de telecomunicaciones (telefonía, internet, cable Tv) así como la que brinda energía eléctrica.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Cae presunta red criminal formada por agentes de la Policía Nacional en Huancayo (VIDEO)

“El cableado debe darse de manera subterránea. Las empresas tienen tres meses para hacer el retiro del material obsoleto que no se está utilizando. De lo contrario podrían ser multados con 50% de la UIT por no presentar el plan y el 100% de la UIT por no cumplir con la Ordenanza, aparte de una denuncia penal contra las empresas”, manifestó el regidor de Huancayo, Paulo Beltrán.

Otra de las especificaciones de esta nueva normativa, es que las empresas, deben colocar rótulos en los postes que utilizan para la instalación de los cables. También se menciona que, dentro de un año, deben solicitar autorización de la Municipalidad de Huancayo, para la instalación domiciliaria, pero de manera subterránea.