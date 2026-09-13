El Tambo, distrito con la mayor población electoral de la región Junín, fue escenario de un debate entre seis candidatos a la alcaldía, quienes expusieron sus principales propuestas para enfrentar los problemas de residuos sólidos, seguridad ciudadana y planificación urbana.La jornada formó parte del ciclo de debates organizado por Correo Huancayo, el Colegio de Arquitectos y el Grupo El Comercio.

Participaron Emilio Capcha Mandujano, de Acción Popular; Jorge Solís Goche, de Alianza para el Progreso; Ronald Huayas Ruiz, de Batalla Perú; Nickel Pecho Gave, de Libertad Popular; Héctor Melgar Salazar, de Podemos Perú; y Jersy Canchumani Salomé, de Progresemos. El candidato Rafael Meza, de Renovación Popular, fue el gran ausente, aunque justificó su inasistencia a este importante evento que busca informar a la población.

Los postulantes debatieron sobre tres ejes: residuos sólidos y gestión ambiental; seguridad ciudadana; y planificación urbana.

En el primer tema, propusieron construir una planta de valorización de residuos sólidos, instalar GPS en los camiones compactadores, adquirir nuevas unidades, gestionar los puntos críticos y declarar en emergencia el servicio. También plantearon contratar más personal.

Sobre seguridad ciudadana, las propuestas incluyeron la adquisición de cámaras de videovigilancia, la implementación de calles seguras y la creación de un Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4). Asimismo, se planteó instalar puestos de auxilio rápido, crear un centro de monitoreo.

El debate tuvo momentos de tensión por los cuestionamientos entre candidatos. Las principales pullas estuvieron relacionadas con procesos judiciales, planes de gobierno y desconocimiento de gestión.

Emilio Capcha Mandujano de Acción Popular: “Vamos a sacar a los delincuentes de las calles

Residuos sólidos: “Vamos a incidir en un distrito limpio y sostenible. Para ello, vamos a implementar y priorizar la limpieza pública, así como un fondo de limpieza para que las calles estén limpias y los vecinos puedan sacar sus residuos sólidos. También vamos a implementar una verdadera planta de tratamiento de residuos sólidos y, en el corto plazo, un botadero que cumpla con las características legales. Asimismo, implementaremos el programa El Tambo Ecológico para reciclar y recoger los residuos de manera sostenible. Tenemos que hacer un trabajo comprometido con los vecinos para sensibilizarlos y lograr un compromiso con el área de limpieza pública”.

Seguridad ciudadana. “Para hablar de seguridad ciudadana tenemos que tener carácter. Vamos a hacer un trabajo compartido entre el serenazgo, las juntas vecinales, la municipalidad y la Policía Nacional para dar una respuesta pronta a los altos índices de criminalidad. Implementaremos el botón de seguridad ciudadana, con capacitación a los vecinos, y al activarse se comunicará con la central de serenazgo de El Tambo y la Policía Nacional. También implementaremos cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en sitios estratégicos. Asimismo, desarrollaremos el programa El Tambo Tiene Futuro, enfocado en capacitar a los jóvenes y prevenir la violencia familiar y social, trabajando con el Poder Judicial y la Fiscalía. Vamos a sacar a los delincuentes de las calles y haremos una lucha frontal, sin que nos tiemble la mano para denunciar a servidores públicos que promuevan la violencia. Vamos a liderar la seguridad ciudadana dentro del municipio.”

Planificación urbana. “Vamos a identificar el casco urbano dentro del distrito de El Tambo para actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El casco urbano del distrito de El Tambo obedece a un casco urbano desfasado, al igual que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Eso vamos a tener que trabajarlo con la autoridad provincial para poder rectificar estos aspectos. También vamos a insistir con los vecinos en que las áreas públicas son de necesario servicio público y que existen leyes pertinentes para evitar que estas áreas públicas sean privatizadas. Este plan tiene que ser realizado conjuntamente con la Municipalidad de Huancayo, porque la municipalidad provincial también tiene un plan de desarrollo donde está inmerso el distrito de El Tambo.”

Jorge Alberto Solis Goche de Alianza para el progreso : “Reciclaje con incentivos y mano dura a los giros especiales”

Residuos sólidos: “Vamos a implementar el programa “Recicla con Incentivos”, para que los vecinos puedan segregar correctamente sus residuos reciclables y no reciclables. Como recompensa, la municipalidad invertirá en este sector para mejorar el barrio y generar mejores condiciones para sus vecinos. También vamos a implementar GPS en todos los camiones recolectores y pondremos en operatividad los siete camiones que se encuentran guardados en Serafín del Mar. Nunca más permitiremos que los residuos sean sacados y acumulados en las calles.Durante el primer año de gestión, implementaremos una celda adicional en el botadero de El Porvenir, con una inversión de un millón de soles, en la zona degradada. Asimismo, impulsaremos la Mancomunidad Municipal del Valle del Mantaro (MMHULISA) para contar con un centro de valorización de residuos sólidos, que permita aprovechar los materiales reciclables y reducir la cantidad de basura que llega a los botaderos.Al finalizar los cuatro años de gestión, nuestro objetivo será alcanzar cero puntos críticos de acumulación de residuos en El Tambo.

Seguridad Ciudadana: “Vamos a recuperar los bienes del serenazgo y ponerlos nuevamente en operatividad para fortalecer el servicio de seguridad ciudadana. Implementaremos medidas firmes para frenar la proliferación de bares y cantinas, realizando controles especiales y posteriores . Vamos a poner mano dura a los giros especiales que incumplan las normas.Con el programa “El Tambo Seguro”, pondremos en operatividad la Central de Serenazgo, para responder de manera oportuna ante las emergencias.También implementaremos una Escuela Municipal de Serenazgo, que permitirá contar con personal capacitado y preparado .Asimismo, se implementará el Centro de Operaciones y Monitoreo, desde donde se podrán controlar las zonas críticas.

Planificación urbana: Implementaremos un Plan Urbano Distrital articulado al PDM (Plan de Desarrollo Metropolitano), con el objetivo de ordenar el crecimiento de El Tambo y establecer con claridad los usos del suelo. Para ello, implementaremos un Sistema de Información Geográfica (SIG), También estableceremos un sistema adecuado de fiscalización, Se implementará el RASA y se actualizará y aplicará el CUISA , no al tráfico de tierras”.

Ronald Jesus Huayas Ruiz de Batalla Perú: “Mäs compactadores e implementaremos el C5″

Residuos Sólidos: “Me comprometo a adquirir más compactadores equipados con GPS para mejorar y ampliar el servicio de recolección. También implementaremos una aplicación móvil que permitirá a los vecinos conocer, en tiempo real, dónde se encuentran los compactadores y facilitará una mejor coordinación del servicio.Vamos a contratar más personal para el área de limpieza pública y mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Implementaremos una maestranza, servicios higiénicos y duchas adecuados para ellos, además de garantizar una remuneración justa para el personal que realiza esta importante labor.Asimismo, fortaleceremos la segregación de residuos desde los hogares, con el objetivo de reducir la cantidad de basura que llega al botadero y mejorar el aprovechamiento de los residuos reciclables”.

Seguridad ciudadana: “Implementaremos puestos de auxilio rápido, con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento, incluyendo dormitorios, áreas administrativas y servicios higiénicos.También fortaleceremos la capacitación del personal de serenazgo, para contar con agentes mejor preparados y capacitados para responder ante situaciones de emergencia.Implementaremos el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano), que estará interconectado con la Policía Nacional del Perú, los bomberos y el serenazgo, permitiendo una respuesta coordinada y rápida frente a las emergencias.Para fortalecer la seguridad, adquiriremos cámaras de videovigilancia, camionetas y motocicletas, y ampliaremos la cobertura de monitoreo en las zonas críticas del distrito.Asimismo, gestionaremos ante el Gobierno Central una inversión de 80 millones de soles para la construcción e implementación del C5, que estará ubicado en la zona de Las Escaleras, entre La Marina y Mariscal Castilla.

Planificación urbana: “Tenemos el Plan de Desarrollo Urbano está desactualizado, por lo que implementaremos un nuevo instrumento de planificación que responda a las necesidades actuales y futuras de El Tambo.También implementaremos una planta móvil de asfalto para atender las necesidades de pistas y veredas en los anexos, así como la apertura de nuevas vías, el mantenimiento de las existentes y la mejora de la infraestructura vial”.

Héctor Melgar Salazar de Podemos Perú: “En 60 días vamos a solucionar el problema de la basura”

Residuos sólidos: “En 60 días, a partir de los primeros días de enero del 2027, vamos a solucionar el problema. Primero, vamos a declarar en emergencia el servicio de limpieza pública, con la finalidad de tomar acciones inmediatas. Segundo, iniciaremos los trámites administrativos, legales y presupuestales para la reconstrucción de la ansiada planta de tratamiento de residuos sólidos. Paralelamente, haremos los trámites ante el Gobierno Nacional para que nos provean los 25 millones que se requieren para la planta de tratamiento. El distrito de El Tambo produce 170 toneladas de basura. Pero la gestión ambiental no solo es basura, también son parques y jardines y aguas residuales. Nos comprometemos, en el término de seis meses, a darle mantenimiento integral a todas las áreas verdes de nuestro distrito.”

Seguridad ciudadana: “A partir de la primera semana del año 2027, nosotros vamos a implementar el programa de Seguridad Ciudadana para todos 24/7. El alcalde debe liderar el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana y buscar la integración empresarial como socio. Tenemos que cumplir con la ley a través del patrullaje integrado: Policía, serenazgo y vecino. Vamos a activar las juntas vecinales y tener un Mapa del Delito para saber dónde ocurre la mayor incidencia de delitos. Voy a hacer el mantenimiento de estos Tambitos y voy a hacer 22 Tambitos más, porque El Tambo tiene identificadas 42 zonas de alto riesgo. En El Tambo han calculado unos 25 millones para adaptar este centro de monitoreo, cámaras de prevención multipropósito, unidades autorizadas y capacitación del personal.”

Planificación urbana: “Nuestro distrito está creciendo de manera desordenada y la gestión urbana no se ha aplicado en toda la historia. No se han cumplido los parámetros de la ley y tenemos abusos del uso del suelo en diferentes partes de la ciudad. Dentro de los siete primeros días, lo primero que vamos a hacer es solicitar a la Municipalidad Provincial de Huancayo la autorización para hacer el Plan de Desarrollo Urbano en el distrito de El Tambo, de manera concordada, para planificar y reordenar. También tenemos que establecer políticas de fiscalización de carácter urbanístico, con la finalidad de que en el plazo máximo de seis meses se tenga un detalle de aquellas localizaciones clandestinas y de aquellas urbanizaciones que no han cumplido con realizar el trámite y el permiso de las habilitaciones urbanas. Tolerancia cero con este tipo de construcciones y urbanizadoras que vulneran la ley.”

Nickel Smith Pecho Gave de Libertad Popular: “Daremos las condiciones necesarias al personal de seguridad ciudadana”

Residuos Sólidos: “Cuando hablamos de residuos sólidos, también tiene que venir a nuestra mente lo que es la economía circular. Nosotros estamos planteando la creación de una planta de valorización de residuos sólidos que nos permita generar empleo y revitalizar nuestra economía. También estamos planteando la implementación de contenedores subterráneos, que realmente cumplan su función. Dentro de los primeros meses de gestión vamos a atacar los puntos críticos donde, por costumbre o mala formación, el vecino deja la basura, y nos comprometemos a terminar con todas esas botaderos informales. También vamos a mejorar la ruta para que los carros recolectores hagan su trabajo y planteamos la implementación de GPS para monitorear el recorrido de las unidades. De igual forma, tendremos de aliados estratégicos a los recicladores.”

Seguridad ciudadana: “Estamos planteando la creación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana, a través de un programa del Ministerio del Interior que financia el 80% del proyecto, para construir infraestructura, invertir en movilidad, equipamiento y dotar de implementos al personal. También vamos a darle las condiciones necesarias al personal de seguridad ciudadana y vamos a equiparlos para que puedan desempeñar un trabajo eficiente. Vamos a trabajar de la mano con las juntas vecinales y les vamos a asignar un botón de pánico de uso exclusivo para ellas. Cuando hablemos de seguridad ciudadana, también tenemos que hablar de prevención, dándole a la ciudadanía áreas de esparcimiento. Planteamos la creación del Malecón de la Paz, con más de 10 kilómetros de pista, y un parque de la familia donde los jóvenes y artistas puedan expresarse a través del canto, baile, poesía y teatro.”

Planificación urbana: “El tráfico motorizado se ha incrementado en el distrito y colapsa en todas nuestras vías, especialmente en horas punta. Tenemos la vía expresa, que también está dentro de nuestra prioridad para tratar de aplicar en algo lo que es ese congestionamiento vial. En el tema de las ciclovías, no se ha realizado un planeamiento adecuado porque las secciones viales son zonas limitadas. Lo que sí se puede trabajar es en las áreas que aún no se han conectado con las habilitaciones urbanas, que todavía no están ocupadas. Ese carácter urgente no solo corresponde a la Municipalidad Provincial de Huancayo, sino que también es un trabajo que se tiene que realizar en coordinación con el Gobierno Regional.”

Ciro Jersy Canchumani Salomé de Progresemos: “El Tambo necesita ponerse las medias en temas de residuos sólidos”

Residuos Sólidos: “El Tambo necesita cia ponerse las medidas en materia de residuos sólidos. Podemos hablar de planes, estrategias y mecanismos; sin embargo, estamos a pocos meses de encontrarnos en el mismo escenario que Pilcomayo hace unos meses y no tendremos dónde llevar los residuos, pues OEFA nos ha dado cinco meses más para el relleno sanitario, solo hasta febrero del próximo año. Los anexos tienen el espíritu de resolver los problemas, asi como hemos ayudado para que se ejecute la avenida Ferrocarril. Cochas Chico está a la espera de una propuesta técnica en el cerro de Achkamarca, Paccha, tiene 6 mil 600 hectáreas y representa otra alternativa para instalar una planta, tenemos que reducir los residuos”.

Seguridad Ciudadana: “Vamos a iluminar las calles donde existen puntos críticos de inseguridad en coordinación con Electrocentro, para evidenciar a los malhechores. Muchas gestiones que han llegado (a la Alcaldía) han incluido a sus portátiles para que llenen las planillas de serenazgo y han forzado a que estas personas, sin preparación, estén monitoreando las cámaras de videovigilancia. Eso no va a ocurrir en mi gestión. Vamos a hacer un filtro para que profesionales en seguridad ciudadana estén a cargo del monitoreo de las cámaras, utilizando inteligencia artificial. La periferia del distrito también debe ser monitoreada por profesionales bien capacitados. Además, se debe exigir a los establecimientos de giros especiales que cuenten con cámaras de videovigilancia en todos sus espacios”.

Planificación Urbana: “El Tambo es tierra de nadie. Se ha querido implementar el esquema de desarrollo urbano en los 16 anexos, que no cuentan con este instrumento para alinear y dar ancho a las vías. No contamos con ello; sin embargo, hemos estado emprendiendo la elaboración del esquema de desarrollo urbano. Estamos comprometidos y en articulación con la provincia de Huancayo para que El Tambo se ordene y se zonifique. Las áreas de aporte que tiene El Tambo se han convertido en espacios donde especialistas en tráfico de tierras toman decisiones dentro de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Por eso, muchas de estas áreas no se recuperan, debido a mafias que impiden intervenir en ellas. Adrede, se pierden documentos, lo que dificulta la ejecución de proyectos. Todo esto ocurre por la corrupción”.

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